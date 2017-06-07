بلدية الطائف تداهم مصنعا لإنتاج الصوبيا بطرق مخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

داهمت بلدية شرق التابعة لأمانة الطائف، فيلا حولها وافدون إلى وكر لتصنيع مشروب السوبيا الرمضاني، بطرُق مخالفة.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، أن العمالة المضبوطة عددهم 18 من الجنسية اليمنية.

كما تم العثور على كميات كبيرة من البراميل المليئة بمادة السوبيا مكشوفة وبداخلها حشرات، إضافة إلى أكياس مليئة بالسوبيا وجاهزة للتوزيع والبيع وعليها طبعات لمحل شهير معروف ببيعها كتمويه.

تقرر إحالة المقبوض عليهم إلى الجهة المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، بعد إتلاف المضبوطات.