بالفيديو.. الحضري ينهال بالضرب و السباب على رامز جلال بعد وقوعه في الفخ - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

انفعل حارس المرمى المصري عصام الحضري على الممثل رامز جلال بعد وقوعه في فخ برنامج ” رامز تحت الأرض ” الذي يعرض على قناة MBC مصر.

وانتقد الحضري الطريقة التي تم بها استدراجه إلى برنامج رامز تحت الأرض وانهال ضربًا وسباباً على الفنان رامز جلال مقدم البرنامج.

وأشار رامز جلال إلى أن عصام الحضري رغم نجوميته وشهرته في عالم كرة القدم إلا أنه وافق بسهولة على المشاركة في البرنامج.

وتحدث عصام الحضري عن حياته الشخصية وسر تسمية بلده باسم ” كفر البطيخ ” .

وفي النهاية قال حارس المرمى أن أكثر أشخاص سيفرحهم ما حدث به هم جماهير النادي الأهلي.