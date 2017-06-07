الحبسي لـ«النصر»: «لوجوين» لم ينجح مع المنتخب العماني - صحيفة صدى الالكترونية

الحبسي لـ«النصر»: «لوجوين» لم ينجح مع المنتخب العماني
زادت وتيرة المفاوضات بين إدارة نادي النصر والمدرب الفرنسي بول لوجوين، في اليومين الماضيين للاستفادة من خدماته بالإشراف على فريق كرة القدم خلال الموسم المقبل.
وكشفت مصادر مقربة من الإدارة، امتلاك الموافقة المبدئية، إلا أن بعض التفاصيل مازالت تعيق عملية التوقيع.
ويبدو أن النصر حتى الآن لم يجزم على المضي بالتوقيع بشكل رسمي، حتى قدوم المدرب للرياض خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي العماني سالم الحبسي: ” هل درست إدارة النصر تبعات الصفقة مع لوجوين، مدرب لم ينجح مع المنتخب العماني، وظل سنوات بدون هدف ورؤية وفشل وترك المنتخب مترهلاً ” .
ابو تركي[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 8 دقائق
من محب هلالي لأخواننا النصراويين
النصر يحتاج مدرب بحجم وفكر وصرامة باوزا
وبحجم وفكر الرئيس الذهبي
الامير فيصل بن عبدالرحمن بن سعود
ونائب بدهاء وذكاء الاسطورة ماجد عبدالله
واضافة مستشارين أمثال الاسطورة محيسن الجمعان
كذا يعود النصر كما عهدناه بطل يرعب خصومه