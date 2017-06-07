مصادر تكشف سر اتصال الدوحة بالمعارضة البحرينية قبل 6 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

أكدت مصادر بحرينية أن اتصالا جرى بين رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في مارس 2011، مع الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان، قبل دخول قوات درع الجزيرة بفترة بسيطة إلى البحرين.

ولفتت المصادر إلى أن الشيخ حمد طلب من “ جمعية الوفاق ” ، خلال اتصالاته، “ التنسيق بينها وبين الجمعيات المتحالفة معها لضمان استمرار المحتجين في دوار مجلس التعاون، بحيث تقوم قطر بالضغط على حكومة البحرين من أجل أن تفتح الجهات الأمنية جميع الطرق للجمهور.

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، فإن الاتصالات، التي أجرتها الدوحة مع طهران والمعارضة البحرينية، كانت لإطلاق مبادرة قطرية للأزمة السياسية، وأبرز محاورها تشكيل حكومة انتقالية في البحرين والطلب الرسمي لانسحاب قوات “ درع الجزيرة ” من المنامة.