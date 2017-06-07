العرب يقاطعون قطر،، لماذا الآن؟! - صحيفة صدى الالكترونية

تبادر إلى ذهني سريعا في اللحظة التي استيقظت فيها على خبر قطع الدول العربية الكبرى علاقتها مع قطر، مشهد تبادل الأسرى الذي تم قبل عامين ونصف تقريبا بين جنود حزب الله وجبهة النصرة في عرسال اللبنانية، اتذكر جيدا صدمتي حينها وأنا اتابع قناة الجزيرة القطرية، وهي تنقل مباشرة عملية التبادل التي انجزتها الوساطة القطرية، فقطر كانت ومازالت الدولة الوحيدة بالعالم التي لها دلالا على الإرهابين وكلمة مسموعة، كما انها تحتفظ بقنوات اتصال وتواصل معهم، في اثناء هذا النقل المباشر كان يطل علينا إرهابيو جبهة النصرة الذين تسميهم القناة مقاتلين أو مجاهدين بكل فخر ويرفعون أعلامهم السوداء، تساءلت حينها بقلق ورعب وأنا أفكر بالمستقبل؛ إلى أين نحن ذاهبون؟! هل بات من الطبيعي أن يطل علينا الإرهابيون هكذا عادي؟! قليلا وأطلت علينا ساجدة زوجة البغدادي، إحدى المفرج عنهم، والمراسل يحاول أن يقتنص منها بعض الكلمات، ظهرت ساجدة بمظهر كان يراد منه ان يصل للإنسان المسلم البسيط مؤثرا ومستثيرا للعواطف، إمرأة منتقبة قد تشبه أمه أو اخته، خائرة القوى تحمل رضيعة، تشتاق لأطفالها وتقبلهم بحرارة عند اللقاء.

هذه هي الصورة النمطية التي عملت الجزيرة القطرية دوما لترويجها عن الإرهابيين.

اتذكر جيدا ايضا أني قبل حوالي عامين من الان كتبت على صفحاتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنى بالمصادفة شاهدت برنامجا نقاشيا في قناة الجزيرة حول داعش، والغريب انه لم يكن ضمن الضيوف انسانا طبيعيا يشبهنا، ويشبه كل من نعرف ممن يدينون داعش، وانما كان الضيوف يتفاوتون بالدرجة ما بين مؤيد لداعش ومؤيد بقوة، ومتحفظ على بعض الممارسات رغم تأييده، ويا للعجب؟!

داعش التي تصر قناة الجزيرة القطرية ومذيعيها من دون كل الدنيا على تسميتهم بدولة العراق والشام الإسلامية وهي التسمية التي يفضلها إرهابيو التنظيم،. الفاجعة كانت بأن أحد الضيوف قال حينها علنا:” ان داعش هي المدافع عن شرف الأمة”، غردت حينها متسائلة اين دولته وماذا ننتظر أكثر ليعلن هذا الضيف أنه إرهابي؟!

ووصلت لقناعة حينها أن هذه القناة باتت تلمع الارهابيين علانية ودون مواربة، كما كانت تفعل من قبل مع بن لادن والظواهري وغيره، ممن أدخلتهم بيوتنا ومنحتهم المساحات للتعبير والتبرير، فقد أوصلت للمشاهد العربي صورتهم كأبطال مقاومين دون أن تقولها صراحة.

الذكريات القميئة مع سياسة هذه القناة التي تكشف وجهها بوضوح منذ اواخر ٢٠١١ لم يكن هنا فقط، لكن الأهم وهو ما يحاجج به بعض منتسبيها ومؤيديها اليوم من أنها لطالما وقفت لجانب المقاومة والممانعة، وهنا يكفينا أن نذكرهم فقط بأنها كانت أول من ادخلت الإسرائيليين إلى البيوت العربية؛ إلى غرف معيشتنا وحجرات نومنا عبر شاشتها، وليس أي إسرائيليين وإنما متحدثي وزارة الدفاع، في حين التزمت كل الدول العربية وقنواتها بالمقاطعة وعدم التطبيع.

لماذا ُأذَّكِر بكل هذا الآن، لأنه ببساطة لا يمكن الحديث عن قطر وسياساتها بمعزل عن الحديث عن قناة الجزيرة، فالجزيرة ماهي إلا تعبير عن استراتيجية وأجندة دولة قطر.

وليس أدل على ذلك من أن اسم قطر تردد عربيا ودوليا مرتبطا بقناة الجزيرة، وبدأت الاشكالات العربية مع قطر منذ بداية بثها وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول، وحتى حينه لم تكن الجزيرة وقطر تتصادمان مع المواطن العربي، بل على العكس كان المواطن العربي يجد فيها بأوقات كثيرة وسيلة للتنفيس والتعبير عن همومه ومشاكله، وربما ان الجزيرة مازالت تعول على هذا الرصيد اليوم.

وهذا يدفعني للعودة للتحليل السياسي للأزمة بشكل منهجي، فقطر تقود أزمتها اليوم مع الدول العربية بعقلية انطلاقها قبل عدة أعوام، ولديها تجربة تعتقدها مشابهة حين تبنت الدول العربية مقاطعة الجزيرة وإغلاق مكاتبها ووقف تعامل شركاتها مع الإعلانات فيها، ومع هذا لم تتأثر واستمرت، هي استمرت بالفعل لأنها قناة لا تستهدف الربح، هي مشروع دولة عبر القناة وبالتالي الدولة قادرة على تأمين المادة لها مقابل تحقيق مشروعها وهو ما كان، وهي تتوقع أنها ستسير بنفس الخطى اليوم، وقد فاتها تحولين مهمين؛ فاتها أن صمودها السابق تحقق لأن المواطن العربي كان مغيبا ومقتنعا وواثقا بها وبسياساتها وإعلاميها حد الانبهار، معظمنا كنا كذلك، لكن اليوم كل مواطن عربي غير ارهابي انصرف عنها، ومنذ سنوات.

الجزيرة باتت اليوم تخاطب نفسها، مثلها مثل الإعلام الموجه للدول في حقبة الستينات التي لطالما سخرت منها، لم يعد يتابع الجزيرة ويتأثر بها اليوم سوى الجماعات المتطرفة وأنصارها، ابتداءا من الاخوان المسلمين وصولا لداعش، المواطن العربي الثوري الطامح للأفضل، مثقف الطبقة المتوسطة الذي كان يحلم بالحرية والعيش والعدالة الاجتماعية، والذي يمثل القاعدة العريضة من جموع الشعوب العربية، انفض عنها وفهم ألاعيبها ولم يعد يتأثر بأي مما تبثه لا يسمعه ولا يتابعها اصلا وان تابع فسيتبنى العكس مباشرة.

أما التحول الاخر فهو بالسياسة القطرية التنفيذية، فخلال الأزمات السابقة كان كل استثمار قطر لتنفيذ أجندتها في السيطرة وبناء النفوذ والنفاذ لتحقيق مشاريعها كان يتم عبر هذا البوق، أما بعد ٢٠١١ فالأمر لم يعد كذلك قطر ذهبت أبعد، فقد اضطرت للنزول إلى الأرض والانغماس فعليا في معظم الصراعات بالمنطقة، من اليمن لليبيا لسوريا للعراق للمغرب، وهو أمر أكبر من حجمها وقدراتها ولا تستطيع أن تستمر فيه، سبق وقلت من قبل في إطار تحليل الوضع باليمن متحدثة عن إيران: “دعوا الحوثيين يحكمون وحدهم لا تشاركوهم بالسلطة وسيفشلون لإن ايران تستطيع أن تدعم ميليشيا لكنها لا تستطيع أن تمول دولة” وهو ما كان، فإذا كان هذا حال إيران وهي دولة أكبر بكثير من قطر، فكيف بقطر؟!

قطر تورطت أكثر وأكثر في محاولة تمكين أدواتها في السيطرة على مصر وتونس والاردن والمغرب وليبيا وفلسطين عبر دعمها لتمكين لجماعة الإخوان المسلمين، وهذه هي الدول التي فقدت السيطرة عليها رغم كل ما ضخ من أموال لهم وباتوا اليوم عبئا عليها، لم تستوعب هذا الفشل وأصبحت كالمقامر الذي يدفع أكثر ليعوض خسارته فيتورط اكثر، هي الآن متهمة في معظم هذه الدول بالتخريب لمحاولة وصولهم للسلطة وبات الوجه اليوم مكشوفا في دعم المقاتلين الإرهابيين بدون قناع، ليس فقط دعم الجماعة الإسلامية المعتدلة او هو المسمى الذي لطالما روجوا له في وصف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وهذا التغير الثاني هو المهم، وهو المدخل للإجابة على السؤال المسيطر على عقلية المواطن العربي الذي يعرف الدور القطري المشبوه منذ فترة، لماذا الان؟!

*الآن يا عزيزتي وياعزيزي المواطنة والمواطن العربي لأن هذا الدور لم يعد مجرد بوق يبقبق من حين لآخر مستهدفا دولة عربية ونظامها فحسب، عبر شهود عيان مزيفين يخبئهم المذيع تحت طاولته، ولا عبر صور مزيفة لجثث يقومون بتناقلها من العراق لسوريا لليمن لمصر، ولا عبر بث أخبارا ومظاهرات مزيفة أو من الأرشيف باعتبارها تجري الآن في البحرين أو مصر أو شرق المملكة السعودية، أو بث تقاريرا مزيفة لانتهاكات بالسعودية والإمارات الخ، كل هذا كان يتم وهم يحدثوننا اليوم عن المهنية بوقاحة، لكن لأنه الآن تحديدا، تطور الأمر للمشاركة في احتضان ودعم مطلوبين للعدالة في معظم الدول العربية يشرفون ويوجهون ويديرون عمليات إرهابية تحدث وحدثت بالفعل.

*لماذا الآن ! لأنه الآن وفي هذه اللحظة هناك جماعات مقاتلة مدعومة بوضوح من قطر تسهم في استمرار الفوضى ونزيف الدم بليبيا، ومنع محاولات الوئام ولملمة الصفوف واستعادة الدولة، بل ومحاولة مد هذه الحالة لجمهورية مصر*لماذا الان؟! لأنه الآن وحين يتساقط اليمنيون شهداء على يد ميليشيا الانقلاب ويتساقط الجنود السعوديون والإماراتيون شهداء وهم يدافعون عن لحمة الصف العربي، هناك أيادي ضالعة في استمرار هذا القتل وهناك مستمسكات عن معلومات تسرب للعدو.

*لماذا الآن؟! لأنه وبكل وضوح لا يمكن فصل التغير في المزاج الدولي بعد أفول مرحلة أوباما وإدارته سيئة الذكر التي نجحت في تسليم المنطقة العربية للميليشيات، الإدارة التي روجت لفكرة وصول جماعة ما سُمِي بالإسلام المعتدل “الاخوان” للسلطة، وهو المشروع الذي عملوا عليه من ٢٠١١، وسقط سقوطا ذريعا على يد المواطن العربي الذي أثبت أنه ينبذ هذه الجماعة بخلاف كل التقارير المزيفة التي وصلتهم أو روجوا لها، واليوم هنالك توجه دولي جاد وحقيقي لمواجهة الإرهابيين وإنهاء سيطرة الميليشيات والقوى التي تقف خلفها.

ختاما فإن ردة فعل المجتمع الدولي اليوم في التعامل مع هذه التطورات التي بادرت بها الدول العربية الخليجية ومصر سيكون بمثابة الاختبار العملي لمدى الجدية بهذا الصدد.