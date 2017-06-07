خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك مملكة البحرين - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قبل مغرب اليوم في قصر السلام بجدة، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وتم خلال الاستقبال تبادل التهاني بالشهر الفضيل، داعين الله أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والازدهار.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله المستشار بوزارة الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء.

كما حضره من الجانب البحريني، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، ومعالي الشيخ طلال بن محمد آل خليفة رئيس جهاز الأمن الوطني، ومعالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير البحرين لدى المملكة.