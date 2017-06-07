اسماء الاعضاء الفائزين بعضوية اللجنة الاجتماعية الاهلية بصوير - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قامت الجنة المكلفه باجراء عملية التصويت لعضوية اللجنة الاجتماعيه الاهليه بصوير والمكونه برئاسة الاستاذ فرحان بن مدشر الرويلي والاستاذ فريح عايد المطرفي والاستاذ سعود سلمان والاستاذ ثامر بن راكد الرويلي والاستاذ محمد المعنقي وذلك بساحة صوير للاحتفالات حيث فاز ١١ عضو وذلك من ضمن ٦٤ شخصاً رشحو انفسهم للعضويه واتت الاسماء الفائزه كتالي

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اسماء الفائزين بعضوية لجنة التنميه الاجتماعيه بصوير

راكان ناوي الرويلي رئيس

زايد هزاع الرويلي نائب

صالح قناص الرويلي امين الصندوق

الاعضاء

سعود صليبي الرويلي

عبدالمجيد عامر الرويلي

فيصل منصور الرويلي

بدر سعيد الرويلي

سامي عازم الرويلي

سامي قريان الرويلي

مناحي هزاع الرويلي

عبدالله سفري الرويلي