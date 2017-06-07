 للأسبوع الثاني على التوالي محافظة أضم تعاني و «stc» في سبات - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 7

    يونيو

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للأسبوع الثاني على التوالي محافظة أضم تعاني و «stc» في سبات

للأسبوع الثاني على التوالي محافظة أضم تعاني و «stc» في سبات
حامدالعمري(صدى):

لا زالت محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة ومراكزها وقراها وعلى الأسبوع الثاني على التوالي ، تعاني من الضعف الشديد لشبكة ال ” stc ” فبالرغم من المطالبات التي رفعت طيلت الأسبوع الماضي وبشتى الطرق إلا أن الشركة لم تحرك ساكنا يذكر، بل ضربت بكل شكاوى المشتركين عرض الحائط.

وعبر ” صدى ” رفع مجموعة من المشتركين مطالباتهم إلى جهات الاختصاص وإلى الجهات العليا بالنظر في مماطلة الشركة بحزم، خصوصا وأن هذا الخلل لم يعد الأول بل يتكرر وباستمرار.


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