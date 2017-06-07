إصابة 6 اشخاص بعد سقوط مصعد بهم من الدور الخامس - صحيفة صدى الالكترونية

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة- عبد الله احمد ابوزيد- أن عمليات الهلال الاحمر تلقت بلاغًا عند الساعة 05:30 من مساء اليوم الاربعاء، عن سقوط 6 اشخاص من مصعد في بناية بحي الوزيرية مقابل بيتز هت

وأضاف: تم توجيه فرق الهلال الاحمر للموقع، وعند الوصول اتضح وجود 3 اصابات متوسطة و 3 اصابات بسيطة تم تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين بتواجد القائد الميداني معتز الباشا.

وتابع: تم نقل 6 اصابات من قبل فرق الهلال الأحمر لمستشفى الملك عبد العزيز بجدة.