 إصابة 6 اشخاص بعد سقوط مصعد بهم من الدور الخامس - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 54 دقيقة
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إصابة 6 اشخاص بعد سقوط مصعد بهم من الدور الخامس

إصابة 6 اشخاص بعد سقوط مصعد بهم من الدور الخامس

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة- عبد الله احمد ابوزيد- أن عمليات الهلال الاحمر تلقت بلاغًا عند الساعة 05:30 من مساء اليوم الاربعاء، عن سقوط 6 اشخاص من مصعد في بناية بحي الوزيرية مقابل بيتز هت
وأضاف: تم توجيه فرق الهلال الاحمر للموقع، وعند الوصول اتضح وجود 3 اصابات متوسطة و 3 اصابات بسيطة تم تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين بتواجد القائد الميداني معتز الباشا.

وتابع: تم نقل 6 اصابات من قبل فرق الهلال الأحمر لمستشفى الملك عبد العزيز بجدة.


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