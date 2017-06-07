إدارة النصر في مأزق بسبب تأخر رواتب اللاعبين - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تخشى إدارة نادي النصر من عدم قدرتها على سداد الرواتب قبل يوم 20 رمضان، موعد انطلاقة التدريبات، خوفا من أن يتغيب اللاعبون عن التدريبات.

وأشارت مصادر إلى أن الإدارة تعكف حاليا على حل هذه الإشكالية، وتعاني الإدارة من ابتعاد شرفي كبير وهو ماوضح بعدم القدرة على عقد اجتماع شرفي على مستوى عال يإلغائه بعد أن كان مقرراً قبيل رمضان.

يذكر أن رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، وعد بدفع مبلغ 50 مليون ريال في لقائه ببرنامج في المرمى مع الإعلامي بتال القوس.