بالصور.. أمير الطائف يباشر مشكلة طفح المياه السطحية في «الحوية» - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وجه أمين الطائف المهندس محمد آل هميل بسرعة معالجة الملاحظات المرصودة، وحفر آبار لتجميع المياه وسحبها باستمرار؛ لإنهاء مشكلة طفح المياه السطحية، وتخفيض منسوب مياه موقع صناعية الحوية.

واطلع آل هميل على عدد من الملاحظات التي يعاني منها الموقع، ويتضرر منها السكان والمحلات، مهيبًا بسرعة تنفيذ العبارة الصندوقية في حي الدهاس، وتفريغ العبارات المفتوحة من المياه، وتنظيفها من المخلفات فورًا.

بدورها، باشرت فرق الأمانة إزالة المخلفات من عبارة الدهاس لضمان انسيابية تدفق مياه السيول، وكسح التجمعات المائية من أرجاء الموقع، وتم الانتهاء من إزالة كافة الشوائب المعيقة في العبارات.

كما بدأت الأمانة تتخذ تدابير سريعة لحل مشكلة صناعية الحوية جذريًّا، ومنع أي تداعيات صحية على السكان والمحلات في الحي.