بن سلامة يسحب استثماراته المليارية من الدوحة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن رجل الأعمال السعودي علي بن سعيد بن سلامة القحطاني سحب جميع استثماراته في الدوحة والتي تقدر قيمتها قرابة المليار ومائتي مليون ريال سعودي.

وقال بن سلامة في تصريحات صحفية إنه يقف مع المملكة في كل قراراتها و ” سمعاً وطاعة ” لقيادة هذه البلاد المباركة.

وأضاف بن سلامة، أن استثماراته في الدوحة كانت ما بين عقارات وناقلات نفط إلى جانب مساهمات مع عدد من رجال الأعمال القطريين .

وجاء قرار بن سلامة تزامناً مع قرارات المملكة بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر إلى جانب تعليق المجال الجوي والبحري بين البلدين .