الصندوق العقاري: ندرس الأوراق المقدمة للنظام الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعلن صندوق التنمية العقارية عن استمرار المهلة للمواطنين الذين أعطوا على النظام القديم حتى عام 1439 هـ ولكن سيتم إقراضهم عبر برنامج التمويل المدعوم وليس عبر النظام القديم.

وقال الصندوق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ردًّا على تساؤل أحد المواطنين عن مصير من صدرت لهم قروض وتم منحهم مهلة وبعضهم رفع أوراقه، فهل سيتم تحويلهم على القروض البنكية أو يصرف لهم عن طريق الصندوق العقاري: من أعطوا مهلة على النظام القديم مهلتهم لا تزال مستمرة لكن على نظام ⁧‫التمويل المدعوم‬⁩، والموافقة سارية المفعول حتى تاريخ شوال 1439هـ، مضيفا :الصندوق أنه بالنسبة لمن قدموا أوراقهم للجنة قبل صدور النظام الجديد لا تزال معاملاتهم قيد الدراسة.