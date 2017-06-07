إصدار 29243 رخصة إنشائية ومهنية إلكترونيًا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن إصدار 29 ألفًا و243 رخصة إنشائية ومهنية إلكترونيًّا عن طريق موقع البوابة الوطنية للمجتمع البلدي ” بلدي ” ؛ وذلك من خلال الأمانات والبلديات المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة، تضمنت 13 ألفًا و825 رخصة إنشائية، و15 ألفًا و418 رخصة مهنية.

وأوضحت الوزارة أن أمانة العاصمة المقدسة جاءت في المرتبة الأولى من حيث إصدار التراخيص الإلكترونية؛ وذلك بـ3 آلاف و623 رخصة، تلتها أمانة منطقة المدينة المنورة بـ(3 آلاف و537) رخصة، فيما احتلت أمانة المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة بإصدار 2962 رخصة إلكترونية.

ثم أمانة منطقة الحدود الشمالية بإصدار 2921 رخصة إلكترونية، فأمانة منطقة القصيم بإجمالي 2606 رخص إلكترونية، وجميعها تم إصدارها خلال الفترة الماضية وحتى أول يونيو الجاري.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه الخدمات تأتي في إطار مبادرة (بلدي) التي أطلقتها الوزارة وفق برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 الهادف إلى تحقيق سرعة وسهولة الوصول والاستفادة من الخدمات البلدية عبر تقديمها بطريقة إلكترونية تواكب ما وصلت إليه بلادنا الغالية من تقدم وازدهار غطى كافة المجالات.

وتتيح البوابة خاصية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتوفير خدمات بلدية سريعة وذات جودة وكفاءة عالية، وتهدف إلى تقليل الوقت المستغرق في إتمام إجراءات الخدمات البلدية، وتوحيد وتوثيق إجراءات واشتراطات خدمات التراخيص البلدية، ورفع مستوى رضا العميل عن الخدمات البلدية المقدمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الموقع الإلكتروني ” بلدي ” يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة، وتفعيل دور المواطن كشريك فاعل في التنمية، كما تهدف البوابة إلى إنشاء مصدر رئيسي موثوق به للمعلومات البلدية العامة والإحصائية.

ويشمل نظام ” بلدي ” الإلكتروني 3 خدمات رئيسية؛ هي: الخدمات الإلكترونية، والخدمات التفاعلية، والخدمات المعلوماتية؛ حيث يوفر الموقع خدمات إصدار الرخص المهنية والإنشائية وخدمة اعتماد المخططات، مع بيان جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لها إلكترونيًّا.