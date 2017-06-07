بعد اختياره مديرا لـ FBI من هو كريستوفر راي؟ - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه سيعين كريستوفر راي على رأس مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، خلفًا لجيمس كومي الذي أقاله فجأة في مطلع مايو الماضي، فيما كان يحقق في التدخل الروسي المفترض في حملة الانتخابات الرئاسية.

وغرد ” ترامب ” عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات الصغيرة ” تويتر ” : ” سأرشح كريستوفر أ. راي، وهو رجل لا تشوبه شائبة، ليكون المدير الجديد لمكتب التحقيقات الفيدرالية.. سنوافيكم بالتفاصيل ” .

ومن المقرر أن يُصدّق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار ترامب، بتولي كريستوفر راي قيادة المكتب، بحسب ما ذكرت قناة فوكس نيوز الأمريكية.

تم ترشيح راى كمساعد المدعي العام الذي يشرف على القسم الجنائي التابع لوزارة العدل الأمريكية، من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، في عام 2003 و حتى عام 2005. وقبل مغادرته تم منحه أعلى جائزة لوزارة العدل للخدمة العامة والقيادة.

وبصفته رئيسا للشعبة الجنائية، قاد راي التحقيقات والملاحقات القضائية في عمليات الاحتيال المالية والصحية، وقضايا غسل الأموال، والفساد العام، والعديد من المجالات الأخرى للقانون الجنائي .

تخرج كريستوفر راي من كلية الحقوق في جامعة ييل عام 1989، ثم حصل على درجة القانون عام 1992، وشغل منصب المحرر التنفيذي لمجلة ييل للقانون. وانضم إلى مكتب النائب الأمريكى للمنطقة الشمالية لجورجيا عام 1997، وبدأ العمل فى القضاء عام 2001.

وكريستوفر راي يعمل حالياً شريكا في شركة المحاماة الدولية «كينج اند سبالدينج». ويشار إلى أنه كان محامي حاكم ولاية نيوجيرسي كريس كريستي.