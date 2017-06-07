الخدمة المدنية تدعو (253) متقدماً على الوظائف الهندسية لمطابقة بياناتهم النهائية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الدوسري(صدى):

دعت وزارة الخدمة المدنية (253) متقدماً على الوظائف الهندسية والمعلنة في 06-09-1438هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، لمراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الأحد القادم 16-09-1438هـ وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 18-09-1438هـ ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية .

وتؤكد الوزارة بأن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، طالبة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع أو مكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

– الهوية الوطنية .

– أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، مشيرة إلى أن من لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.