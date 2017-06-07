الريال القطري يهبط لأدنى مستوى في 11 عاما أمام الدولار - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

تراجع الريال القطري إلى أدنى مستوى في 11 عاما مقابل الدولار بالسوق الفورية أواخر معاملات اليوم الأربعاء بسبب القلق من تأثر اقتصاد قطر في المدى الطويل بأزمة دبلوماسية مع دول عربية أخرى.

وبلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 3.6517 ريال وهو أعلى مستوى له منذ يوليو تموز 2005 وفقا لبيانات تومسون رويترز.

ويربط مصرف قطر المركزي سعر الريال عند 3.64 للدولار ولا يسمح إلا بتذبذبات محدودة حول ذلك المستوى.

واستقر الريال عند علاوة قدرها 250 نقطة للدولار في سوق أجل عام التي تستخدمها البنوك للتحوط من تحركات السوق الفورية في المستقبل.

وكان مسؤول بمصرف قطر المركزي أبلغ رويترز أمس الثلاثاء أن قطر تملك احتياطيات قد تستخدمها لدعم عملتها عند الضرورة.