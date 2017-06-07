لاعب أستراليا: الاحتفاظ بالكرة سبيلنا للفوز - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

شدد آرون موي لاعب وسط منتخب أستراليا على أهمية أن يكون الفريق في أفضل حالاته عندما يواجه السعودية يوم الخميس في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا.

وخاض موي هذا العام أفضل موسم على المستوى الشخصي، حيث قاد فريقه هودرسفيلد تاون إلى التأهل للدوري الانكليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من سبع مباريات، بفارق الأهداف أمام السعودية، مقابل 13 نقطة لأستراليا و9 للإمارات و4 للعراق ونقطة واحدة لتايلاند.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للاعبين الفريقين، لا سيما وأن فوز منتخب السعودية سوف يجعله يبتعد بفارق ست نقاط عن أستراليا مع بقاء جولتين على نهاية المنافسة، وبالتالي سوف يحتاج بعد ذلك إلى نقطة واحدة في آخر مباراتين.

وأكد موي في مقابلة مع موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الانترنت أنه لا زال لم يضمن موقعه في التشكيلة الأساسية، وقال: يجب أن نقدم مستوى جيد في المباراة، وذلك لأن لدينا العديد من اللاعبين الجيدين ، والكثير منهم قدموا موسم جيد وناجح، بينما أنا لا زلت أكافح من أجل المستقبل.

وأضاف: أنا حالياً أركز على هذه المباراة ولا تهمني عروض الانتقال إلى أندية أخرى، نحن ندرك أهمية هذه المباراة التي يجب أن نكون في أفضل حالاتنا خلالها إذا أردنا تحقيق نتيجة جيدة.

وأوضح حول منتخب السعودية: ربما يركزون على الدفاع قليلاً لأنهم ليسوا بحاجة كبيرة لتحقيق الفوز، التعادل قد يكون نتيجة جيدة بالنسبة لهم خارج ملعبهم.

وتابع: بغض النظر عن الطريقة التي يلعبون بها فإنه سيكون لدينا خطة من أجل مجابهتهم والفوز بالمباراة، لا يهم أن تسجل في الدقيقة الأولى أو الأخيرة لأن الأهم هو أن نفوز.

وختم: طريقة لعبنا تركز على الاحتفاظ بالكرة من أجل الضغط على الفريق المقابل، وقد ينهار الفريق المقابل مباشرة أو ربما تبدأ الثغرات بالظهور تدريجياً، وهو ما نسعى لحصوله.