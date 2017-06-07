الجار الله: واقع تعلم المقامات في قراءة القرآن يندى له الجبين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد الجار الله، رئيس الهيئة الإشرافية للمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بالمدينة المنورة إنّ واقع تعلم المقامات في قراءة القرآن يندى له الجبين، فالمتعلم – في الغالب – ينصرف تماماً عن هدايات الآيات التي يقرأها، وعن معاني التربية والتدبر المأمور به والذي من أجله كان نزول القرآن الكريم.

وأضاف الجار الله، أن بعضهم ينصرف عن اتباع قواعد الأداء وموازين القراءة وسائر مسائل التجويد؛ ليبقى مع اللحن طلوعاً ونزولاً، وترى جل اهتمامه ينصب على تحقيق سلاسة التحول من مقام إلى مقام، أو الاتيان بالقرار والجواب، لافتا إلى انتشار مقاطع فيها أطفال مبدعون في قراءتهم للقرآن لكنهم يتعلمون بين يدي من يقول لهم: إإتني بالدرجة الرابعة من مقام السيكا، وهات الآية بمقام السوزنار، أو: ابدأ الآية ببيات ثم اقفل عجم! وهكذا دواليك.

وتابع، أن المقامات هي أنواع الألحان التي يغني بها أهل الغناء، وقد حصل أهل ذلك الفن الألحان بأوزان معينة وسموها «مقامات»، وليس هو علم مخترع، بل هو عبارة عن مادة جُمعت بالتتبع والاستقراء لألحان الناس، والمقامات التي جمعها أهل اللحن بلغت ستة مقامات، وهي:

1- مقام البيَّات: وهو مقام يمتاز بالخشوع والرهبانية، وهو المقام الذي يجلب القلب ويساعده على التفكر وإمعان الفكر والتأمل في المعاني.

2- مقام الرست: و«الرّست» كلمة فارسية تعني الاستقامة، ويفضل أهل المقامات هذا المقام عند معاني القصص والتشريع.

3- مقام النهاوند: وهو مقام يمتاز بالعاطفة والحنان والرقة، ويبعث على الخشوع والتفكر، و«نهاوند» مدينة إيرانية نسب إليها هذا المقام.

4- مقام السيكا: وهو مقام يمتاز بالبطء والترسل.

5- مقام الصبا: وهو مقام يمتاز بالروحانية الجياشة والعاطفة والحنان.

6- مقام الحجاز؛ وهو مقام من أصل عربي، نسب إلى بلاد الحجاز العربية، وهو من أكثر المقامات التي تعين على الروحانية والخشوع.

وأضاف: هذا كلام أهل ذلك الفن، وهذه تعريفاتهم بحروفها، وكما هو ملاحظ فإنها مقامات أعجمية إلا الأخير منها، ومن الملاحظ أيضاً أن المقامات هي جمع لألحان الناس في غنائهم، فهو علم سابق على القرآن والقراءة به، وربما قرأ كثير من مشاهر القراء بإحدى المقامات وهم لا يعلمون تفاصيلها ولا مسمياتها، وبعض القراء ينوع بين عدة مقامات بحسب مناسبة الآيات ومعانيها.

وفي نظرة متفحصة في واقع تعليم القرآن الكريم وواقع الأئمة والقراء نجد فشو العناية بالمقامات وتعلمها في قراءة القرآن بشكل لم نعهده من قبل، كما نجد ظاهرة انتشار برامج تعليم المقامات، مع ما نلاحظه من كثرة نشر مقاطع في اليوتيوب تعرض نماذج لتلاوات القرآن الكريم بمقامات مختلفة مضمنة دروساً لتعليم المقامات.

وأشار إلى أنّه من المقرر عند أهل الأداء أنه لا تلازم بين التلحين المذموم وتحسين الصوت المطلوب، وأن التلحين المذموم والأنغام المنهي عنها: هو إخراج الحروف عما يجوز له في الأداء، كما يصرح به كلام جمهور الأئمة ومنهم الإمام أحمد، فإنه سئل عنه في القرآن فمنعه، فقيل له: لم؟ فقال ما اسمك؟ قال محمد، قال أيعجبك أن يقال لك يا محامد؟ قال ابن عربي: «من لم يطربه سماع القرآن بغير ألحان فليس على شيء، وقد كان أولئك الرجال لا يقولون بالسماع المقيد بالنغمات لعلو هممهم، ويقولون بالسماع المطلق فإنه لا يؤثر فيهم إلا فهم المعاني وهو السماع الروحاني الإلهي وهو سماع الأكابر، والسماع المقيد إنما يؤثر في أصحاب النغم وهو السماع».

وأوضح: فصل النزاع أن يقال: إن التطريب والتغني على وجهين؛ أحدهما: ما اقتضته الطبيعة، وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلّي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين، فذلك جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين، فالنفوس تقبله وتستحليه، لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع، وكلف لا متكلف، فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع، والوجه الثاني في معنى التطريب والتغني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن كما يتعلم أصوات الغناء (المقامات) بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. هذا من كلام الإمام ابن القيم – رحمه الله -.