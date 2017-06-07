الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة أستراليا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته الأربعاء على استاد أديلايد أوفال استعدادا لمواجهة منتخب أستراليا الخميس ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير ليشرع بعدها المدير الفني بيرت فان مارفيك بتطبيق عدد من الجمل الفنية عبر مناورة على منتصف الملعب واختتمت الحصة التدريبية بتقسيمة من فريقين على نصف مساحة الملعب.

شهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.