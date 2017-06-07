فريق طبي ينجح في ترميم دماغ طفل بعد تعرضه لنزيف حاد - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان أستقبل حالة لطفل يبلغ من العمر 13عاماً كان يعاني من صداع حاد وتخبط مستوى الوعي لديه.

وبالكشف على الطفل وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود نزيف حاد خارج الأم الجافية ويعتبر هذا النوع من النزيف الأكثر حدوثاً بعد التعرض لخبطات الرأس، كما تبين وجود ورم وراثي SCA وهو تكسر خلايا الدم المنجلية الوراثية.

وعلى الفور سارع الفريق الطبي المعالج بإدخال الطفل لقسم العمليات و تم إجراء عملية جراحية عبارة عن فتح الجمجمة وإزالة الكتلة الدموية وإيقاف النزيف ومن ثم إغلاق الجرح وتحويل المريض لقسم التنويم.

و بمتابعة حالة الطفل بدأ في التماثل للشفاء وعاد لمنزله ليكمل خطته العلاجية بالأدوية والمتابعة الطبية .