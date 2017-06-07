" وافي " يشدد الرقابة والعقوبات للمشاريع المخالفة لأنظمة البيع - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع عدد من الشركات، واصل برنامج البيع على الخارطة “ وافي ” جولاته الرقابية لتطبيق أنظمة وضوابط أنشطة البيع والتأجير على الخارطة المشمولة بالنظام.

وذلك يأتي في إطار دور البرنامج لحماية السوق من التسويق للمشاريع المخالفة داخلياً ومن الشركات والمشاريع الوهمية الخارجية التي يتم تسويقها داخل المملكة، وجاءت الجولات التفتيشية التي نفذتها الفرق الرقابية والضبط القضائي لبرنامج “ وافي ” أخيراً على مستوى المنطقة الشرقية.

وشملت الشركات المسوقة للوحدات العقارية قبل أو أثناء مرحلة التنفيذ لتلك المشاريع، حيث تم إيقاف التسويق لستة مشاريع مخالفة لضوابط البيع على الخارطة، تمثلت في التسويق لوحدات سكنية في مشروعين خارج المملكة بنظام البيع على الخارطة، والأخرى شركات تسوق لمشاريع داخلية على الخارطة دون الحصول على الرخص اللازمة لمزاولة النشاط.

من جانبه قال محمد بن سعود الغزواني، الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة في وزارة الإسكان، إن على الشركات العقارية المطورة أو المسوقة للوحدات العقارية التي تزاول أي نشاط مشمول بنظام البيع على الخارطة سرعة التقدم إلى برنامج “ وافي ” للحصول على الرخص اللازمة.

واشار الغزواني إلى أن “ وافي ” يتولى دراسة ما يقدم له من طلبات مع الأخذ بالاعتبار مرحلة الإنجاز التي وصل إليها المشروع، بما يضمن حقوق المشترين والمطورين العقاريين على حد سواء، وبيّن أن برنامج “ وافي ” شرع في تقديم الرخص اللازمة لمشاريع البيع على الخارطة الكترونيا من خلال المنصة الالكترونية التي توفر الربط آليا مع الجهات المعنية، وتمكن المتقدمين للحصول على الموافقات المبدئية والرخص اللازمة بشكل الكتروني دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة، وذلك من خلال منصة وافي الإلكترونية .

وأضاف: “ أنه في حال اكتشاف مخالفات بهذا الصدد فستطبق العقوبات المقررة ومنها الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، والإحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف ”.

يذكر أنَّ لجنة البيع أو التأجير على الخارطة هي الجهة الحكومية المخولة نظاماً بالترخيص والتنظيم لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 تاريخ 4/12/1437هـ، الذي يهدف إلى توفير الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار مناسبة ودفعات ميسرة، ويحقق للمطورين العقاريين استثماراً آمناً مما يسهم في زيادة العرض للوحدات السكنية وتلبية احتياجات الطلب.