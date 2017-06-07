 أمير الباحة يلتقي بمعالي وزير النقل لبحث ومناقشة بعض مشروعات الوزارة بالمنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 7

    يونيو

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أمير الباحة يلتقي بمعالي وزير النقل لبحث ومناقشة بعض مشروعات الوزارة بالمنطقة

أمير الباحة يلتقي بمعالي وزير النقل لبحث ومناقشة بعض مشروعات الوزارة بالمنطقة
إبراهيم الزهراني(صدى):

‏التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة , معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان.

وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من الأمور والموضوعات المتعلقة بأهم مشروعات الوزارة بالمنطقة ومحافظاتها ، إلى جانب دراسة احتياجات المنطقة وسبل دعمها ، والعمل على مضاعفة الجهود لسرعة إنهاء المشاريع وإيجاد الحلول التي تكفل معالجتها ، كما تم بحث إنشاء مشاريع لفك الاختناقات المرورية داخل المنطقة ، بوصفها منطقة سياحية يرتادها أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين من داخل المملكة وخارجها وتتمتع بالعديد من المناظر الخلابة ذات الخصوصية الطبيعية ، مما يؤكد احتياجها إلى محاور للطرق لتسهيل حركة السير والتنقل .
واستعرض سمو أمير الباحة ووزير النقل عدداً من النقاط المهمة على مستوى مدينة الباحة ومحافظاتها ، والطريق الدائري، والطرق المحورية المرتبطه به ، وكذلك سرعة تنفيذ الكبري المؤدي لمستشفى الملك فهد بالباحة .
وأكد الأمير حسام بن سعود أهمية وضع الحلول الجيدة لبعض الطرق المؤدية للقطاع التهامي من المحافظات ، واستكمال مشروعات الطرق الزراعية والقروية في السراه وتهامة ، مشيداً سموه بتجاوب وزير النقل وعلى ما أبداه من تفهم للاحتياجات الفعلية للمنطقة ، في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -.
من جانبه أعرب معالي الأستاذ سليمان الحمدان عن سروره بلقاء سمو أمير منطقة الباحة ، منوهاً بجهود سموه في دعم كل ما يخدم المنطقة ، مؤكداً لسموه حرص الوزارة على سرعة العمل حيال تنفيذ واستكمال هذه المشاريع القائمة التي تحت التنفيذ .
وأوضح معاليه أنه سيقوم بزيارة للمنطقة للوقوف على مشاريعها.


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