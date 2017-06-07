 الشرطة التركية تضبط طناً من الهيروين في سفينة ترفع علم الكونجو - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

نجحت الشرطة التركية وقواتها الأمنية في ضبط أكثر من طن من الهيروين المخبأ داخل سفينة ترفع علم الكونجو خلال مداهمتها في المياه الدولية.

وأفاد بيان للشرطة في أن العملية بدأت بعد ورود بلاغ إلى الإدارة المعنية بمكافحة المخدرات بأن السفينة (كوماندر تايد) في طريقها إلى تركيا وعليها شحنة ضخمة من المخدرات.

وشاركت القوات البحرية التركية وخفر السواحل وقوات خاصة من منطقة مرسين في شرق المتوسط في العملية مما أسفر عن ضبط 40 كيساً تحتوي على 1071 كيلوجراماً من الهيروين مخبأة في أماكن خفية داخل السفينة.

وأشارت الشرطة إلى أن القوات اعتقلت أفراد طاقم السفينة التسعة خلال العملية التي نفذتها ليل الثاني من يونيو وجرى نقلهم مع السفينة إلى قاعدة بحرية في مرمريس في جنوب غرب تركيا.