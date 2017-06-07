صحة جدة تنفي وجود فساد مالي وإداري بمركز السموم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قالت مصادرأنه وردت شكاوي لهيئة الرقابة والتحقيق حول وجود مخالفات فساد إداري ومالي بمركز السموم التابع لصحة جدة .

وأوضحت المصادرأن الفساد يتضمن إهدار مال وعدم تحصيل قيمة اختبارات العلاج بأجر عام وإصدار تقارير مزيفة عن المخدرات لأشخاص دون فحص عيناتهم كما أن الشكوى ضد مركز السموم هى ليست الأولى من نوعها .

وقال عبدالله الغامدي المتحدث الرسمي لصحة جدة أنه لا صحة لما قيل عن إهدار المال العام في المركز كما أن الشكوى كيدية هدفها تشويه إنجازات مركز السموم بسبب ما حققه من أعلى إيرادات بنسبة 100% خلال الربع الأول من العام الحالي كما أن