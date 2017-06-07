الجبير: الموضوع مع قطر يعود لسنوات مضت وليس وليد الساعة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قال وزير الخارجية عادل الجبير، إن القرارات التى اتخدتها دول الخليج ومعها دول عربية وإسلامية ضد قطر، يعود لسنوات مضت وليس وليد الساعة.

واضاف الجبير، فى مؤتمر صحفى مع نظيره الألمانى فى برلين، أن الدول الخليجية قادرة على حل الخلاف مع قطر بنفسها.

وأكد ان السعودية لم تطلب وساطة من ألمانيا أو فرنسا بشأن الأزمة مع قطر، وأن البلاد عانت من الإرهاب وتقف على رأس مكافحته.

وتابع: اتخذنا هذه الإجراءات لمصلحة قطر والمنطقة، مشيرا إلى أن السعودية لم تطلب وساطة فرنسية أو ألمانية لثقتنا بأن الأزمة ستحل داخل.

وأردف وزير الخارجية: شرحت للوزير الألماني الأسباب التي أدت إلى قطع العلاقات مع دولة قطر.