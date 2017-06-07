دار الرعاية الاجتماعية تستقبل أصدقاء المجلس البلدي بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استقبلت دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة يوم الثلاثاء الموافق 11/9/1438 عدداً من اصدقاء المجلس البلدي بالاضافة الي فريق من مديرية الشئون الصحية العامة بمكة المكرمة من الرجال والنساء.

وتهدف هذه الزيارة الى مشاركة الامهات الافطار خلال شهر رمضان المبارك وادخال الفرح والسرور على قلوبهم في جو روحاني وعائلي بهيج تسوده المحبة والالفة .

بالاضافة الى تقديم بعض من الخدمات الصحية وقياس العلامات الحيوية لدي المسنات.

يذكر أن من اصدقاء المجلس البلدي أ /ثريا بيلا أ /سميرة ادريس أ /ماجدة جعفر بالاضافة الي عدد من الزائرت الذين استقبلوا المسنات بتوزيع الهدايا ومن ثم التوجه الى مأدبة الافطار.