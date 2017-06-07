مفوض الأمم المتحدة يكشف جرائم داعش في الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

وجه زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان امس الثلاثاء التهم إلى تنظيم داعش بقتل 163 شخصا كانوا يحاولون في الأول من يونيو الفرار من القسم الغربي لمدينة الموصل العراقية.

وكشف زيد الطريقة والوحشية التي قام بها التنظيم الإرهابي وقال أمام مجلس حقوق الانسان «وحشية داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية لا تعرف حدودا على ما يبدو، مضيفا:«أبلغني فريقي ان جثث رجال ونساء وأطفال عراقيين قتلى لا تزال في شوارع حي الشفاء في غرب الموصل بعدما قام داعش بقتل 163 شخصا لمنعهم من الفرار»