فيديو يكشف حقيقة عزام التميمي ويفسر هجومه على المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دأبت قطر على توظيف وسائلَ اعلامية محسوبة عليها وتمولُها وجعلت منها منصاتٍ لمهاجمة السعودية ودولِ مجلس التعاون الخليجي.

ومن هؤلاء الناشط على تويتر والقيادي في جماعة الإخوان الإرهابية، الفلسطيني عزام التميمي الذي استغل الأزمة الراهنة ليهاجم المملكة ويدافع عن قطر الذي تمول له قناة الحوار التي يديرها.

وكشف فيديو تم تداوله حقيقة عزام التميمي الذي يأكل على كل الموائد يتغنى فيه بإيران ويقف أمام صور الخميني ونصر الله في وقفة نظمتها السفارة الإيرانية بلندن.