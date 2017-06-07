شيوخ القبائل ينتظرون صرف الرواتب الشهرية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تعمل وزارتا الداخلية والمالية على الانتهاء في أسرع وقت من إجراءات صرف المخصصات الشهرية لشيوخ القبائل ونوابهم والمعرفين اعتباراً من شهر رمضان الجاري، وفقاً للأمر الملكي الصادر قبل عامين.

وسيتم صرف 10 آلاف ريال شهرياً لـ «شيخ شمل»، و7 آلاف ريال شهرياً لـ«شيخ القبيلة»، و4 آلاف ريال لـ«المعرف».

وقال عدد من المشايخ في المناطق إن هذا يأتي في إطار العناية والاهتمام الدائم الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لشرائح المجتمع كافة، موضحين أنها مكرمة كريمة تبرز تقدير الدولة لجهودهم ودورهم الإنساني والمستمر والحرص على الإصلاح بين المتخاصمين والسعي لخدمة أبناء القبيلة.

وفي نفس الصدد قال كل من محمد بن عبدالملك الأصيفر المنصوري شيخ قبيلة المناصير من الثبتة، ومحمد بن معيوض الربيعي شيخ الفوانية، وأحمد بن سعيد الزايدي شيخ قبيلة الزود من بني سعد في منطقة مكة المكرمة، وزهير بن عبده جاري شيخ قبيلة آل جاري في منطقة جازان، أن هذه التوجيهات جاءت تكريما لدورهم الذي ظلوا يمارسونه إيمانا بأهميته في احتواء الخلافات وتقريب أبناء القبيلة الواحدة، وجمع الشتات، مشيرين إلى أنها لفتة إنسانية تهدف لحفظ جميع سبل الراحة للمشايخ في جميع المناطق، خصوصا أن كثيرا منهم يقتطع الكثير من الوقت والجهد في إطار دورهم المجتمعي الذي ظلوا يفتخرون به ويؤدونه على أتم وجه وبروح المسؤولية.