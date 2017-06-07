 برتامينا الإندونيسية تؤجل تحديث مشروعات مصافيها المشتركة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 7

    يونيو

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برتامينا الإندونيسية تؤجل تحديث مشروعات مصافيها المشتركة

برتامينا الإندونيسية تؤجل تحديث مشروعات مصافيها المشتركة
عادل الحربي(صدى):

أجلت شركة برتامينا الإندونيسية للنفط اليوم الثلاثاء بعض عمليات تحديث مصافيها بما في ذلك المشروعات المشتركة مع كلاً من روسنفت وأرامكو السعودية .

وقال راتشماد هردادي مدير المشروعات الضخمة والبتروكيماويات ” ببرتامينا ” إن موعد الاكتمال المستهدف تأجل لكي بسبب التمويل مضيفاً أن هناك تعديلات يجب أن تتلائم مع حجم المشروعات من متطلبات بنية تحتية وغيرها .

ويذكرأن إندونيسيا من أكبر مستوردي الوقود في جنوب شرق آسيا و قد تضطر إلى استيراد المزيد من منتجات النفط .


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