برتامينا الإندونيسية تؤجل تحديث مشروعات مصافيها المشتركة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أجلت شركة برتامينا الإندونيسية للنفط اليوم الثلاثاء بعض عمليات تحديث مصافيها بما في ذلك المشروعات المشتركة مع كلاً من روسنفت وأرامكو السعودية .

وقال راتشماد هردادي مدير المشروعات الضخمة والبتروكيماويات ” ببرتامينا ” إن موعد الاكتمال المستهدف تأجل لكي بسبب التمويل مضيفاً أن هناك تعديلات يجب أن تتلائم مع حجم المشروعات من متطلبات بنية تحتية وغيرها .

ويذكرأن إندونيسيا من أكبر مستوردي الوقود في جنوب شرق آسيا و قد تضطر إلى استيراد المزيد من منتجات النفط .