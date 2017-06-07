 سفير خادم الحرمين بالقاهرة يستثني «القطري» من حفل إفطار للسفراء العرب - صحيفة صدى الالكترونية

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سفير خادم الحرمين بالقاهرة يستثني «القطري» من حفل إفطار للسفراء العرب

سفير خادم الحرمين بالقاهرة يستثني «القطري» من حفل إفطار للسفراء العرب
القاهرة(صدى):

كعادته كل عام أقام السفير أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، حفل إفطار أمس الثلاثاء، للسفراء العرب بالقاهرة.

ووجه القطان دعوة الإفطار لكل السفراء العرب لدى مصر منذ أسبوع ولم يوجه دعوة  للسفير القطرى فى القاهرة.

وقطعت كل من المملكة ومصر والإمارات والبحرين وعدد من الدول، العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها لجماعات إرهابية فضلا عن تدخلها المستمر فى شئون دول مجلس التعاون الخليجى ومصر وليبيا.


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