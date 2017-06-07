⁠⁠⁠⁠⁠إستقالة 12 معلق رياضي ومعد من القنوات القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

استقال 12 معلق رياضي ومعد سعودي من قنوات ” بي إن سبورت ” وقنوات ” الكأس ” التابعتين لدولة قطر، بعد قرار قطع العلاقات.

وغرد كل من المعلقين على صفحته الرسمية على تويتر، تغريدة ودع فيها زملائه، حيث غرّد عيسى الحربين المعلق في قنوات ” الكأس ” : ” من أعماق القلب شكراً قناة الكأس، تركتم بداخلي معاني عظيمة ستبقى محفوظة، أودعكم أيها الأعزاء إدارة وزملاء وموظفين؛ متمنياً لكم كل نجاح وتوفيق ” .

‏أما سمير المعيرفي المعلق في قنوات ” الكأس ” فكتب: ” ٦ أعوام قضيتها من العمل في قناة الكأس، أقدم كامل التقدير والاحترام للزملاء والأصدقاء فيها، شكراً لكم.. والله يوفق الجميع ” .

وغرد عبدالله الحربي المعلق في قنوات ” الكأس “: ” شكراً للإخوة في قنوات الكأس، أمضيت معهم ٨ أعوام رائعة في العمل الإعلامي، أودع الزملاء الأعزاء إدارة وموظفين؛ متمنياً لهم التوفيق”.

كما كتب خالد العرافة المذيع الميداني: ” ‏شكراً للإخوة في قنوات الكأس، أمضيت معهم ١٠ أعوام رائعة في العمل الإعلامي، أودع الزملاء العزيزين وأهل قطر الطيبين

‏إلى الرياض الحبيبة ” .

كما أعلن ناصر العصيمي وإبراهيم المديهش المُعِدّان في قناة ” الكأس ” ، وعمار باحكيم وسلطان العتيبي المراسلان التلفزيونيان لقناة ” الكأس ” ، وخالد اليوسف معلق قناة ” الكأس “، وعمر المقري مذيع في قنوات ” بي إن سبورت “، وحماد العنزي المعلق الرياضي، ونايف العنزي المحلل الرياضي في ذات القناة، رحيلهم والعودة مجدداً إلى أرض الوطن.