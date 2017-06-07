المدافع عبدالله الدوسري يُجدد عقده مع الفتح - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي الفتح السعودي لكرة القدم، تجديد عقد مدافع الفريق الأول، عبد الله الدوسري، لموسم واحد .

وجاء التجديد مع الدوسري نظير المستويات المميزة، التي قدمها مع الفريق في الموسم الماضي، التي جعلته ضمن التوصيات التي رفعها المدير الفني، فتحي الجبال، للإدارة الفتحاوية بعد نهاية الموسم ، بحسب إدارة النادي.

من جانبه عبر الدوسري، عن سعادته لاستمراره في تمثيل الفريق الفتحاوي، وقال :” في البداية أشكر إدارة نادي الفتح والمدير الفني ، فتحي الجبال، على هذه الثقة بتجديد عقدي لموسم رياضي قادم، وأنا سعيد جدا باستمراري ” .

وأنهى الفتح الموسم الأخير في المركز الثامن بجدول الدوري السعودي ، برصيد 26 نقطة من 29 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 جولات ، وتعادل في 8 مباريات ، وخسر 11 مرة.