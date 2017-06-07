نادي الفيحاء يضم «كنو» مدافع فريق التعاون - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله المسروري(صدى):

أعلن نادي الفيحاء، الصاعد حديثًا لدوري جميل السعودي، عن خامس صفقاته الصيفية، بضم عبدالله كنو مدافع فريق التعاون، الذي وقَّع مع ناديه مخالصة مالية مع ناديه السابق، مساء الأمس الثلاثاء.

وفي سياق متصل، نفى نادي الفيحاء ما يثار عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول دخوله في مفاوضات غير معلنة لضم لاعبين جدد وبمبالغ كبيرة وطرق غير نظامية.

وأصدر الفيحاء بيانًا مساء الأمس، قال فيه ” إشارة لما يثار خلال هذه الفترة في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات مغلوطة تؤكد توقيع النادي مع عدد من اللاعبين، والاتفاق مع بعض الأندية، وعقد مجموعة صفقات من خلال ذكر أسماء لم يتم التفاوض معها، أو ذكر مبالغ كبيرة واستمرار الترويج لهذه المعلومات، فإن النادي يؤكد أن الكثير من الأخبار غير دقيقة، وبعضها لا أساس له من الصحة، حيث إن إدارة النادي تعتمد الشفافية والوضوح مع الجميع، كما هي عادتها دائمًا، وذكر المعلومة الصحيحة عند إتمام أي صفقة ” .

وأضاف ” نطمئن جماهير ومحبي الفيحاء بأن إدارة النادي تعمل بكل جد، وتبذل كل ما في وسعها من جهد صناعة فريق يسعدهم بإذن الله، بدعم ومتابعة أعضاء الشرف، حيث تم التفاوض مع عدد من اللاعبين والأندية بالطرق النظامية، وحسب الإجراءات القانونية، وبالمبالغ المناسبة لكل لاعب حسب السقف المحدد لدى الإدارة، وما يناسب الميزانية المعتمدة للفريق، وما يتوفر من دعم ” .

وتابع ” ستضع الإدارة جماهير ومحبي النادي في الصورة، وبالمعلومة الصحيحة لأي صفقة تتم، بعد الانتهاء من إتمام إجراءاتها النظامية، وذلك عبر حسابات النادي الرسمية، كما تودّ إدارة النادي التأكيد على احترامها وتقديرها لجميع الأندية، واعتزازها بالعلاقات الطيبة معها دون استثناء، والوقوف على مسافة واحدة مع الجميع، من خلال علاقات مثالية يعتزّ ويفخر بها النادي عبر تاريخه ” .