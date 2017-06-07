أسعار الذهب تهبط ترقباً للأحداث السياسية في بريطانيا وأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

سجل الذهب تراجعا ً اليوم ولكنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوى له في سبعة أشهر، بدعم من ضعف الدولار قبل الأحداث السياسية والاقتصادية الرئيسية القادمة والتي من المتوقع أن تزيد الطلب على أصول الملاذات الآمنة.

وتشهد الأسواق حالة من الترقب غدا الانتخابات البرلمانية في المملكة المتحدة، واجتماع البنك المركزي الأوروبي وشهادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ” جيمس كومي ” في مجلس الشيوخ.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.21% إلى 1294.80 دولار للأوقية، بينما ارتفع مؤشر الدولار هامشيا بنسبة 0.03% إلى 96.662 في تمام الساعة 10:23 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وفسر كبير المحللين في شركة ” أو إيه إن دي إيه ” ” جيفري هالي ” قائلاً: إن مجموعة من المخاوف الجيوسياسية، بما في ذلك الانتخابات في المملكة المتحدة، وتراجع ثقة المستثمرين الأمريكيين في قدرة الرئيس ” ترامب ” على الوفاء بوعوده الانتخابية، حافظت على استمرار موجة الذهب الصعودية.

وارتفع الذهب بـ80 دولارا للأونصة في أقل من شهر مدفوعا ببيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة والتي أتت أقل من المتوقع مما أثر على الدولار وقلل من توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم.