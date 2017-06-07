عارضة أزياء تخرج من منزلها عقب إجراء 30 عملية تجميل - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تمكنت عارضة أزياء أمريكية من الخروج من منزلها بعد خضوعها لـ30 عملية جراحية، عقب تعرضها لحادث سير نجت بأعجوبة في ولاية كارولينا الجنوبية جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وقع الحادث بعد أن صدم سائق مخمور كان يقود سيارته بسرعة 110 كم في الساعة، عارضة الأزياء ساندرا ينجل ” 30 عاما “، حيث نقلت بعدها للمستشفى، وتمكن الأطباء من إعادة النبض لقلبها عبر الأجهزة الطبية.

و تورم رأس ساندرا بسبب الحادث وأصبح بحجم كرة السلة، وخاف الأطباء بسبب تشوه وجهها بالكامل، أن تبقى بدون أسنان لفترة طويلة، ونتيجة ذلك راحت ساندرا تفكر في الانتحار.

وقالت ساندرا: ” بعد الحادث فكرت بالموت كل يوم، لقد كرهت حياتي وأنا أخفي وجهي من العالم لمدة ست سنوات ” .

وأضافت: “أسناني تؤلمني بشكل فظيع، ووصل الحد للتحقق من وجود أسناني صباح كل يوم أمام المرآة”.

وسامحت عارضة الأزياء الشاب المخمور الذي تسبب بالحادث المروع لها، والذي كان يبلغ حين وقوع الحادث 18 عاما، وهو متزوج الآن ولديه طفلة ويعيش حياته الطبيعية.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on May 30, 2017 at 8:32am PDT