بالصور.. رجال مرور مكة ينظمون الحشود ويديرون حركة المركبات بكفاءة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رجال المرور لا يتوانون عن مد يد المساعدة والمشاركة بكل ما يسهل على المواطنين والوافدين والزائرين على حد سواء، لذا لن يكون مثيرا للدهشة أن تراهم يشاركون بإدارة الحشود من ضيوف الرحمن في أشد أوقات الذروة بنفس الإتقان الذي يسيّرون به المركبات والحالفلات ويتابعون الطرق الخاصة بالحرم الشريف.

وكشف العميد محمد بن سليمان اللحيدان قائد قوة حجز السيارات وتنظيم حركة الحافلات في المنطقة المركزية، عن تجهيز 10 مواقف؛ خمسة داخلية والأخرى خارجية لسيارات المعتمرين.

وقال العميد ” اللحيدان “: تطبيق الخطة بدأ بمتابعة مباشرة من مدير الأمن العام وإشراف مباشر من مدير عام المرور، والأمور مبشرة والحمد لله بالتعاون مع الناقلين؛ حيث تم توفير (2500) حافلة قابلة للزيادة في الأيام القادمة؛ مضيفاً أنه في هذا العام تم استحداث (5) مواقف داخلية بخلاف المواقف السابقة وبخلاف المواقف الخارجية، واستفاد منها بزياده عن العام الماضي ما نِسبته (35%)‏ من المركبات؛ حيث وصل عدد المركبات التي استفادت منها منذ بداية رمضان أكثر من (600) ألف مركبة، وتم نقل ما يزيد على (10) ملايين مُصَلٍّ ومعتمر من وإلى الحرم من المواقف الداخلية والخارجية ذهاباً وعودة.

وأكد على المتابعة والرصد للتحكم في الحركة، وإغلاق بعض المحاور في المنطقة المركزية؛ حتى يتمكن المصلون من الخروج بيُسر وسهولة من الحرم إلى مقرات سكنهم، ومن ثم إعادة الحركة لوضعها الطبيعي بعد تفكك الكتل البشرية.

وتابع: تحويل المسارات أو إغلاق الطرق لا يستغرق في ذروته أكثر من (38) دقيقة، وهذه -ولله الحمد- أرقام قياسية يفخر بها الأمن العام؛ منوهاً بوجود محطات قريبة من المركزية تنقل إلى عدة محطات خارجية أخرى؛ كالمسخوطة التي تنقل لأربع محطات خارجية، أيضاً يوجد شركتا نقل في باب الملك عبدالعزيز، تنقل لثلاث محطات خارجية، وهناك محطة باب علي تنقل إلى ثلاث محطات أخرى؛ مما يسهّل الحركة.

ونوه لوجود حافلات إحتياطية وتستخدم للأعداد الأخيرة من المصلين؛ مشيداً بتعاون إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة النقل مع الجهات الأمنية لتحقيق موسم عمرة ناجح بحول الله.

ودعا العميد ” اللحيدان ” عمومَ القادمين لمكة المكرمة، إلى التوجه للمواقف الخارجية القريبة من مكة؛ للاستفادة من الخدمة المقدمة بواسطة حافلات النقل من المواقف إلى الحرم عبر طرق مخصصة لهذه الحافلات؛ حتى تصل بأسرع وقت ممكن، وأداء العمرة بشكل سهل وميسر والعودة للمحطة والمركبة بكل يسر.

واختتم حديثه قائلا: يقف رجال المرور ست ساعات يومياً في الميدان وهم يتعاملون مع الحشود ويوجهونهم على اختلاف لغاتهم وأعمارهم وعقلياتهم؛ فهذا يُفسح الطريق لمُسِنّ ويوقف حركة المرور، وذاك يستخدم هاتفه الخاص ليرشد تائهاً أو يدله على طريق.