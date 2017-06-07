لُجين عمران تُحذر السعوديين من الفتن - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران على حسابها على « إنستغرام » صورة رمزية تمثل حمامة السلام ، كتعليقاً على الاحداث التي شهدتها منطقة الخليج .

وكتبت: ‏‏‏‏اللهم إنا نستودعك أنفسنا وبلادنا وحكوماتنا وأوطاننا من كل شر. اللهم أطفىء نار الفتنة وأصلح ذات البين واحفظنا من كل مكروه ، اللهم أصلح أحوالنا يااارب ولا تزعزع لنا أمناًً ، اللهم أمنا في أوطاننا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر. اللهم إنا نستجير بك من يوم فيه قطيعة وفرقه وشماتة عدو ، اللهم أصلح الحال ولم الشمل ووحد كلمتنا وألف قلوبنا ولا تشمت أعداء الدين فينا يارب. أكثروا من قول حسبي الله لا إله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

وأضافت: « في زمن الفتن الواجب على كل مواطن عاقل أن يقل خيراً أو يلزم (الصمت) بدلاً من النفخ في النار لإشعال الفتنه أكثر، و لندع زمام الأمور في يد قادة البلاد فهم أفهم وأخبر منا عسى الله أن يسدد خطاهم. و لندعوا الله بالخير » .