المملكة تفرض عقوبات على مخالفي حظر السفر إلى قطر - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تفرض المديرية العامة للجوازات في المملكة عقوبة على المواطن في حال السفر إلى دولة قطر الممنوعة، وهي الحرمان من السفر لمدة قد تصل إلى ثلاث سنين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

وكانت المملكة منعت مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، بعد قطع العلاقات مع قطر بعد أن ثبت أنها المغذي الرئيسي للإرهاب في المنطقة.