 المملكة تفرض عقوبات على مخالفي حظر السفر إلى قطر - صحيفة صدى الالكترونية

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    يونيو

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المملكة تفرض عقوبات على مخالفي حظر السفر إلى قطر

المملكة تفرض عقوبات على مخالفي حظر السفر إلى قطر
حمود العنزي(صدى):

تفرض المديرية العامة للجوازات في المملكة عقوبة على المواطن في حال السفر إلى دولة قطر الممنوعة، وهي الحرمان من السفر لمدة قد تصل إلى ثلاث سنين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

وكانت المملكة منعت مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، بعد قطع العلاقات مع قطر بعد أن ثبت أنها المغذي الرئيسي للإرهاب في المنطقة.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 دقائق

سمعاً وطاعه سيدي تحت راية لا اله الا الله وتحت حكم ال سعود نقول وبكل فخر سمعاً وطاعه

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