« عين صقر» تقبض على لص شرق أفريقيا سرق مجوهرات بـ 4 ملايين ريال - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بلص من شرق إفريقيا بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، سرق مصوغات محلات ذهبية من محلات المجوهرات بقيمة 3.8 ملايين ريال.

وأوضحت الجهات الأمنية أن اللص، جاء إلى المملكة عامي 1435 و1437هـ بتأشيرة عمره و سرق مجوهرات وأحجار كريمة من أحد محال المجوهرات بسوق اليمامة بحي الكندرة بجدة قدرت قيمتها بـ1.8 ريال، وفي المرة الثانية سرق مع أحد شركائه مجوهرات قدرت قيمتها بمليوني ريال من أحد المحال بسوق المرجان بحي الصفا ثم هرب .