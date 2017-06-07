 بالفيديو.. حلا الترك تُحيي حفلاً خيرياً بالعباءة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يونيو

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بالفيديو.. حلا الترك تُحيي حفلاً خيرياً بالعباءة

بالفيديو.. حلا الترك تُحيي حفلاً خيرياً بالعباءة
عادل الحربي(صدى):

نشرت مها الترك جدة حلا الترك عبر حسابها على « إنستغرام» فيديو تظهر فيه النجمة الشابة وهي تحيي بصوتها حفلاً خيرياً.

وتعليقاً عليه كتبت: « رد مسؤولة الحفل « سلام عليكم أستاذة مها. هنيئاً لكم. أدخلتم الفرحة بوجود حلا إلى قلب 45 يتيمة بالإضافة إلى 10 أطفال آخرين ».

وتابعت: « اللهم احفظ أحفادي من السوء. صاحبة الأعمال الخيرية مها الترك ».

يُذكر أن ريع الحفل عاد لصالح أحد دور الأيتام. وقد ارتدت خلاله حلا عباءة سوداء انسجاماً مع أجواء شهر رمضان.


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