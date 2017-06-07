إفطار جماعي لنزيلات مؤسسة رعاية الفتيات بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نفذت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة أمس الثلاثاء ضمن برامج شهر رمضان المدرجة فطور جماعي لنزيلاتها تحت عنوان (رمضان يجمعنا ) من إعداد وتنفيذ القسم الاجتماعي للبرامج والانشطة المتضمن جهود كلاً من الاخصائيات والمراقبات الاجتماعيات في إنجاح جميع فعاليات الانشطة وإشراف مديرة مؤسسة رعاية الفتيات بمكة : حياة بنت عيسى صعيدي.

يهدف النشاط الى مشاركة الفتيات الفطور في جو مفعم بالروحانية واستشعارهن لجو الاسرة الذي حرمت منه حيال تواجدهم بالمؤسسة ،وايضاً تعزيز صله المحبة والألفة بين الفتيات وتنمية رابط الاخوة بينهن بالاضافة الى إكساب الفتيات المهارات والسلوكيات التي تصقل الشخصية وتجعلها فاعلة في محيطها الاجتماعي سائلين المولى عز وجل لهن الفرج.