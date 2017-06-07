محافظة الحجرة تشكل مركزها الإعلامي - صحيفة صدى الالكترونية

حامدالعمري(صدى):

أصدر محافظ محافظة الحجرة الدكتور فيحان العتيبي قراراً بتشكيل المركز الإعلامي بمحافظة الحجرة، حيث تم تعيين حسن الصغير رئيسا ، وعوض الزهراني نائبا للرئيس، وعضوية كلا من: علي حمدان ، عبدالرحمن أمين المركز ومطر رزق الله ،صالح علي سعيد وصالح احمد عطيه ، وعلي سعيد البخيتي .

وأوضح محافظ الحجرة بأن قرار تشكيل المركز الاعلامي بالمحافظة جاء بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة وتحقيقا لرؤية سموه المتمثلة في إبراز ما تكتنزه المنطقة ومحافظاتها من إرث تاريخي وحضاري وسياحي وما تتمتع به المنطقة من مقومات ومزايا وبنية تحتية، ومشاريع تنموية وفرص استثمارية وسياحية واعدة وجذابه، لإظهارها وإعطائها ما تستحق من اهتمام عبر وسائل الإعلام المختلفة وفق آلية عمل منظمة وممنهجة ، يخدم الانسان والمكان بمنطقة الباحة ويساهم في جذب فرص استثماريه للمحافظة وإبراز جوانبها الإيجابية.