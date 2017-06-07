بالفيديو والصور.. اندلاع حريق في محطة وقود بحائل وعامل المحطة ينقذ الموقف - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

رصدت كاميرات مثبتة بمحطة وقود في حائل ، لحظة اندلاع حريق في حي المصيف ، نتيجة خطأ كارثي من سائق أثناء تعبئة مركبته بالوقود.

وأظهر الفيديو المتداول مركبتان تقفان في المحطة للتزود بالوقود وتحرك قائد إحداهما بمركبته قبيل الانتهاء من تعبئتها ما تسبب في نزع إحدى المضخات واشتعال الحريق، ليهرع بعدها من كانوا بداخل السيارتين بينهم امرأة.

وسارع عامل المحطة بإحضار طفاية الحريق ومحاولة السيطرة عليه قبل انتشاره بجميع أنحاء المحطة ليتمكن من اخماد الحريق في وقت وجيز.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، أنه تمت مباشرة الحريق بعد تلقيهم بلاغاً بوقوعه، واتضح أن الحريق كان جزئي وتم إخماده بفضل أنظمة الإطفاء التلقائي أعلى المضخات ووجود محابس الأمان في قاعدة المضخات، مؤكداً أنه لم يصب أحد بأذى.