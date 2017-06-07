بالفيديو.. الخارجية تبعث رسالة هامة إلى الشعب القطري - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بعثت وزارة الخارجية، رسالة ود ومحب إلى الشعب القطري الشقيق، وذلك على خلفية قرار المملكة قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر.

ونشرت الوزارة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، تؤكد من خلاله أن المملكة ستظل سندا للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه، مشيرة إلى أنه امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة، مشددة على أن المملكة ملتزمة بتوفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين، مبينة أن قرار مغادرة المواطنين القطريين للمملكة ومنع دخولهم يأتي لأسباب أمنية احترازية.