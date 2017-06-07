التجارة توضح عدد مرات السماح بإجراء تخفيضات في الأسعار - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أنه يحق للمنشأة التجارية إجراء تخفيضات في الأسعار للمحل الواحد 3 مرات في السنة، مشيرة إلى أنه يشترط ألا تزيد مدة التخفيضات على 90 يوما في السنة الواحدة.

وتفاعلت الوزارة مع سؤال أحد المواطنين عبر موقع تويتر، عن عدد المرات التي يسمح فيها للمحل الواحد بالحصول على ترخيص للتخفيضات سنويا، وأجابت: «للمُنشأة إجراء تخفيضات في الأسعار للمحل الواحد 3 مرات سنوياً، على ألا تزيد مُدّة التخفيضات على 90 يوماً في السنة».