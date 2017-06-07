قانوني يكشف العقوبات المنتظرة للمواطنين المعترضين على قطع العلاقات مع قطر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف المحامي مشرف الخشرمي، عن عقوبات تعاطف المواطنين مع دولة قطر أو حاباها أو الاعتراض على قرارات المملكة قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر.

وأوضح الخشرمي: «أي شخص يتعاطف مع دولة قطر عبر مواقع التواصل أو في مقال، فإنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة إلكترونيًة ومعلوماتية، عقوبتها السجن مدة لا تزيد عن ٥ سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن ٣ ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب القانون السعودي المعمول به»، مؤكدا أن الممكلة أقرت مقاطعة قطر لدعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة، فيحق لها معاقبة كل من يتعاطف مع هذه الجماعات أوالممولين لها، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكد الخشرمي أن عقوبة السجن تصل إلى ١٠ سنوات وبغرامة لا تزيد على ٥ ملايين ریال أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو إحدى أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.