ماجد عبدالله: دعم قطر للإرهاب طعنة في الظهر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

علق لاعب المنتخب السعودي السابق ماجد عبدالله، على قرار قطع العلاقات مع قطر، قائلا إن دعم قطر للإرهاب ومخالفة سياسة دول الخليج هو طعنة في الظهر.

وأوضح عبدالله في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: «دعم حكومة قطر للإرهاب ووقوفها مع الجهات التي تعادي وطني هو طعنة في الظهر».

وأضاف لاعب نادث النصر السابق، «المواطن الحق لا يمكن أن يقف موقف المتفرج على ما تقوم به حكومة قطر تجاه وطني، ولن نقبل تصرفاتها التي تهدف زعزعة واستقرار وطني».

وتابع «شعب قطر الغالي هو جزء منا نكنّ له كل الحب والتقدير، داعيًا الله ‏أن يحفظ حكومتنا ووطننا من كل مكروه».