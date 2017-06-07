الجبير: إيران الأولى في إنتاج المتفجرات وتوزيعها على الإرهابيين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن إيران الداعم الأول للإرهاب في العالم، وأنها تتدخل بشؤون الدول المجاورة لها وتدعم الجماعات المتطرفة، فضلا عن استضافتها قادة من تنظيم القاعدة وقيادات من مجموعات إرهابية أخرى.

وأوضح الجبير، أن أكثر من 90٪ من العبوات الناسفة والمتفجرات من صنع وتوزيع إيران على الجماعات الإرهابية، وأنها الأولى في إنتاج العبوات الناسفة والمتفجرات التي قتلت آلاف الأبرياء، مؤكدا أن الأحداث التي تختلقها تشكل خطرا جسيما على المنطقة وأمنها، مشددا على أن أفكار النظام الإيراني السياسية مرفوضة تماماً.

وأوضح أن النظام الإيراني وعلى مدة 37 عاما هاجم أكثر من 12 سفارة، محملا إيران مسؤولية الأحداث في المنطقة ونتائجها، كما لفت إلى أن إيران تتآمر لاغتيال الدبلوماسيين وتنتهك القانون الدولي بصورة بشعة.